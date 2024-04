Sem Beraldo, São Paulo sofre com mau desempenho do sistema defensivo

No começo de 2024, o São Paulo sofreu com saídas, com a do zagueiro Beraldo sendo uma das sentidas. O Tricolor vem sofrendo com o mau desempenho do sistema defensivo.

Com uma média de 1.42, o time de Thiago Carpini foi vazado por dez oportunidades nos últimos sete jogos. No período, o clube do Morumbis apenas não teve as redes balançadas pelo Cobresal (2 a 0).

Assim, Palmeiras (1 a 1), Ituano (2 a 3), Novorizontino (1 a 1), Talleres (2 a 1), Fortaleza (2 a 1) e Flamengo (2 a 1) marcaram contra o São Paulo.