Renato avalia momento do Grêmio como "ótimo" após vitória contra o Athletico-PR

Diante da sua torcida, o Grêmio ganhou do Athletico-PR por 2 a 0, pela segunda do Brasileirão, na última quarta-feira. Com o triunfo, o Tricolor deu fim à sequência de três derrotas seguidas.

Apesar de ter que melhorar e dos tropeços recentes, o momento da equipe é "ótimo" segundo o técnico Renato.

"Deixa eu falar uma coisa, vocês colocam o momento meio conturbado do Tricolor, o momento do Grêmio é ótimo. Há dez dias atrás, o Grêmio foi hepta. Entramos para a história do clube. Eu concordo que precisa melhorar, perdemos um jogo da Libertadores que não poderíamos ter perdido em casa", comentou.