Pablo lamenta lesão e se diz pronto para estrear com a camisa do Botafogo

O Botafogo vem sofrendo com o setor defensivo nesta temporada. Tanto que a diretoria já busca reforços para o meio do ano. O elenco conta com o zagueiro Pablo, que chegou ao clube no começo da temporada, junto ao Flamengo. No entanto, o jogador ainda não estreou com a camisa alvinegra. Pablo sofreu séria lesão muscular nos primeiros treinos com a equipe.

"Nossa carreira às vezes é injusta. Estamos sujeitos a lesões em todos os momentos e treinamentos. Infelizmente tive essa lesão com cinco dias de trabalho. Uma lesão muscular grave que me deixou dois meses parado. Acho que é a lesão muscular mais grave que tive na carreira", disse o atleta.