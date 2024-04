Marcelo Teixeira adota cautela com novo estádio do Santos e critica antiga gestão

Marcelo Teixeira também falou sobre a possibilidade da nova arena não ser no mesmo local que a Vila Belmiro. O dirigente estuda outras alternativas.

"A prioridade do Santos é a Vila Belmiro, queremos fazer o novo estádio como está projetado na Vila. Disse a vocês e continuo afirmando, estamos conversando com a WTorre e com outras opções. Estamos acompanhando o projeto na Prefeitura, existem temas que já foram resolvidos e outros que ainda estão sendo apontados para possíveis soluções no projeto, como acessos, capacidade, contrapartidas. Agora, nós estamos de fato no projeto. São detalhes que exigem investimentos por parte de quem? Quem fará as contrapartidas para que o Santos tenha uma nova arena na Vila Belmiro? O Santos? A WTorre? Sairá dos resultados das vendas? Tudo está sendo negociado. Não posso fazer uma assinatura para justificar ao torcedor que estamos fazendo uma nova arena na Vila Belmiro e vamos ver o que dá na frente. Era o que estava sendo feito até agora, e não vamos continuar assim", contou.

"Vamos fazer na Vila Belmiro? Ok. Mas não vou ficar sentado esperando a Vila Belmiro, tenho a obrigação, como gestor, de ter opções. Vou buscar essas opções, estou buscando junto a Prefeitura, no Meninos da Vila, que é um terreno do Santos. Fomos ontem conversar sobre o CT Rei Pelé, nas quais o Santos continua esse entendimento com o Ministério, em Brasília. Tudo isso está sendo tratado para que a gente amplie nosso patrimônio e atenda ao anseio do santista, que é a nova arena", ampliou.

Por fim, o presidente pediu um pouco de paciência para os torcedores e voltou a criticar a antiga gestão.

"Gradativamente estamos decidindo, dentro do que está sendo conversado. 'Poxa, mas isso está vindo desde não sei quando'. Eu concordo, mas assumi em janeiro. Não estou conversando com a WTorre há quatro anos, comecei a conversar em dezembro. O que nós fizemos em quatro meses, ninguém fez em cinco anos. A verdade é essa. Queremos ampliar tudo o que está sendo feito de uma forma responsável", disse.

"A WTorre está negociando, concordando ou não concordando, e assim estamos dialogando para se fazer um documento. Não vamos fazer com que daqui a cinco ou seis anos, o próximo presidente venha dizer que o contrato que a outra gestão assinou está trazendo problemas. Não posso fazer isso, vou fazer de uma maneira criteriosa", finalizou.