Marcelinho Carioca defende Cássio e analisa derrota do Corinthians para o Juventude

Na última quarta-feira, o Corinthians foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio foi bastante criticado após o jogo, por sua atuação nos dois gols da equipe gaúcha. Apesar disso, Marcelinho Carioca, outro ídolo do Timão, saiu em defesa do arqueiro.

"No segundo tempo, o Juventude mereceu os gols, apesar da infelicidade do Cássio, que tem dificuldades em jogar com o pés. É um grande ídolo e um grande jogador, mas nos dois gols não foi bem, o primeiro era defensável, um chute de longe, mas é um gigante e tem crédito", falou.

Após o confronto, o próprio Cássio reconheceu que falhou no segundo gol, alegando que deu um passe "ruim" na saída de jogo.