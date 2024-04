Goiás confirma a contratação do zagueiro David Braz, ex-Santos

DAVID BRAZ É O NOVO REFORÇO DA ZAGA ESMERALDINA! ??

O zagueiro chega após conquistar a CONMEBOL Libertadores pelo Fluminense, atuando inclusive na final do torneio.

O atleta tem passagem por clubes como Palmeiras, Grêmio e Santos, no último disputando mais de 200 jogos. pic.twitter.com/xQOTM6mkBA

Em 2024, o Goiás tem apenas duas competições restantes no calendário: a Série B e a Copa do Brasil. O Esmeraldino foi eliminado nas quartas do Campeonato Estadual e da Copa Verde.