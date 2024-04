Diretor do Corinthians fala em "descontrole emocional" do Presidente do Conselho: "Nota patética"

Rubão, diretor de futebol do Corinthians, respondeu às críticas de Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. O principal aliado político de Augusto Melo falou em "descontrole emocional" do mandatário do órgão fiscalizador e classificou a nota escrita como "patética".

O dirigente corintiano, em entrevista ao ge, expôs sua insatisfação com as comissões temáticas criadas por Romeu, que possuem o objetivo de garantir um maior diálogo com os membros da diretoria de Augusto Melo, gerando um melhor funcionamento do órgão estatutário dentro de cada atribuição.

Romeu questionou a fala de Rubão, já que a criação das comissões está prevista no Estatuto do clube. Além disso, o presidente do Conselho Deliberativo criticou a atuação do dirigente no futebol da agremiação.