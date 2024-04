Derrota contra o Kings pode ter sido o último jogo do trio Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green

Nesta terça-feira (16) o Golden State Warriors foi derrotado pelo Sacramento Kings e se despediu da atual temporada da NBA. A eliminação no play-in deste ano pode ter marcado o último jogo de um trio que marcou uma dinastia no basquete americano: Curry, Thompson e Green.

A grande questão é a renovação ou não do contrato de Klay Thompson. O camisa 11 da franquia será um agente livre ao fim da temporada, e ainda não sabe se renovará ou não com os Warriors. Klay teve duas lesões muito sérias no tendão de aquiles nas temporadas 2019/20 e 2020/21, o que o afastou das quadras por cerca de dois anos. Quando retornou em 2021/22, ajudou o Golden State a conquistar o sétimo título da história da equipe, o quarto de Thompson. Na atual temporada, o ala foi bem participativo e atuou em grande parte dos 82 jogos da temporada regular. Porém, a possível última atuação de Klay pelos Warriors foi bem ruim: 0 pontos em 31 minutos contra o Kings.

EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP