Coudet elogia atuação do Internacional contra o Palmeiras: "Praticamente não sofremos"

A equipe gaúcha foi uma das que melhor se reforçou para esta temporada, trazendo nomes de impacto do futebol sul-americano, como Rafael Borré e Lucas Alario. Coudet comentou as expectativas para ganhar algum título no restante do ano, já que a equipe foi eliminada pelo Juventude nas semifinais do Estadual.

"Trabalhamos para brigar por títulos, mas ninguém pode assegurar títulos. O grupo está convencido e trabalhando muito bem. Acreditamos no jeito de jogar e trabalhar. Às vezes o resultado não vem, mas a ideia pode sustentar. Sinto que os jogadores têm mérito total de cada vitória, já que é um grande grupo. Temos que continuar nos preparando para ganhar cada jogo, seja em casa ou fora", disse.

Buscando manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela terceira rodada da competição.