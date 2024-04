Comissão técnica da Seleção Brasileira marca presença em jogos do Brasileirão

Posteriormente, na quarta-feira, os demais integrantes da comissão técnica acompanharam mais quatro jogos. Cícero Souza, gerente geral técnico, e João Marcos, analista de desempenho, viram a vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em Porto Alegre. O coordenador executivo das Seleções Masculinas Rodrigo Caetano, junto do preparador físico Celso Rezende, assistiram Juventude 2 x 0 Corinthians, em Caxias do Sul.

No Rio de Janeiro, Juan, coordenador técnico, e Lucas Silvestre, assistente, viram a vitória do Flamengo diante do São Paulo, por 2 a 1. O assistente Pedro Sotero e o analista Guilherme Lyra marcaram presença no empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Cruzeiro, em Fortaleza.

A comissão técnica vai acompanhar mais 27 jogos até o fim do mês, quando a série de viagens chegará ao fim. Além do Brasileirão, partidas da Libertadores e da Sul-Americana serão analisadas pelos profissionais, que também visitam os Centros de Treinamentos dos clubes do Brasil.