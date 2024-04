COB apresenta uniformes de viagem e da cerimônia de abertura do Time Brasil para Paris-2024

Nesta quarta (17), em evento realizado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro em conjunto com a Riachuelo lançaram os uniformes do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris. As novas vestimentas serão usadas pelos atletas brasileiros durante viagens e ao decorrer da cerimônia de abertura dos jogos.

Alexandre Loureiro / COB

Os uniformes do Brasil para as Olímpiadas são feitos de resíduos de tecidos e bordados manuais. Foram fabricados em Natal, no Rio Grande do Norte, conforme informou a Riachuelo, marca de moda oficial do COB. O evento contou com embaixadores do COB, atletas olímpicos como modelos e convidados da própria Riachuelo.