CBJ anuncia convocação para o Pan-Americano e Oceania de Judô; veja os nomes

A CBJ (Confederação Brasileira de Judô) anunciou nesta quinta-feira os judocas convocados para defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô. O torneio será realizado no Rio de Janeiro durante os dias 22 a 28 de abril.

São quatro modalidades que vão disputar a competição: sub-18, sub-21, principal e principal mista. As categorias de base lutam no dia 22, enquanto a equipe principal compete, valendo 700 pontos no ranking de classificação para os Jogos Olímpicos, nos dias 26, 27 e 28.