CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de RB Bragantino contra Vasco

Já o segundo lance polêmico foi em uma dividida envolvendo Thiago Borbas e Jadsom, do RB Bragantino, e Clayton, do cruzmaltino. Os jogadores do Vasco ficaram pedindo a penalidade, entretanto, Zanovelli disse em campo que não foi nada. O VAR, mais uma vez, aprovou.

"Quem toca é o jogador de preto primeiro, depois bate na canela do branco. O contato embaixo é consequência da tirada dele. Zanovelli, está tudo checado. Ele toca na bola e depois tem o contato que é totalmente consequência da jogada, tá? Pode seguir a decisão de campo", falou Charly.

Agora, o RB Bragantino volta a campo no próximo sábado, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vasco será no mesmo dia, pela mesma competição, mas em clássico contra o Fluminense.