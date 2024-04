CBF divulga análise do VAR do pênalti cometido por Gómez na derrota do Palmeiras

O pênalti, marcado aos 21 minutos da primeira etapa, foi desperdiçado por Borré. O gol da vitória do Internacional saiu aos 45? da etapa inicial, quando Wesley balançou as redes.

Com o triunfo, o Colorado segue com 100% de aproveitamento, com seis pontos, na segunda colocação. O Palmeiras, por sua vez, está no 11º lugar, com três.

Agora, o Verdão foca no duelo contra o Flamengo às 16h (de Brasília) desse domingo, no Allianz Parque. O Internacional, por sua vez, encara o Athletico-PR na mesma data e horário, na Ligga Arena.