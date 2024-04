Botafogo supera Atlético-GO e consegue primeira vitória pelo Brasileirão

O Botafogo venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, os alvinegros fizeram 1 a 0 no Atlético-GO, no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas chegaram a três pontos. Já os goianos seguem sem pontuar na Série A.

O gol da vitória do Botafogo aconteceu no primeiro tempo, com Mateo Ponte. O resultado positivo foi o primeiro dos alvinegros sob o comando do técnico Artur Jorge.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Juventude, no Nilton Santos, neste domingo. No mesmo dia, o Atlético-GO encara o São Paulo, em Goiânia.