Borré segue sem balançar as redes pelo Inter desde sua chegada; veja números

O atacante argentino Rafael Borré, anunciado pelo Internacional no dia 17 de janeiro e muito bem recepcionado pela torcida colorada no aeroporto, segue sem balançar as redes desde sua chega ao clube.

Segundo o Sofascore, durante o período no Brasil, Borré disputou cinco jogos por três competições diferentes (Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana), mas não conseguiu marcar. Além disso, o centroavante que estava no Werder Bremen, da Alemanha, desperdiçou uma cobrança de pênalti na vitória diante do Palmeiras, pela segunda rodada do Brasileirão.