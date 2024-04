Atlético-MG comunica que Rubens sofreu uma entorse no joelho

? DM Informa

O lateral-esquerdo Rubens sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Ele já iniciou o tratamento, será reavaliado nesta quinta-feira e fará exames complementares para saber a extensão da lesão. Boa recuperação, Rubens! #CAMxCEC ??? pic.twitter.com/cC0XB6q0RY

? Atlético (@Atletico) April 18, 2024

O lance da lesão aconteceu logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Felipe Mateus sofreu uma falta de Maurício Lemos e acabou caindo sobre Rubens. Na imagem, é possível ver que a perna do jogador do Atlético-MG ficou presa no gramado.

Rubens até tentou levantar para seguir no jogo, mas não teve condições. Chorando bastante, ele deixou o campo de maca.

Recentemente, o lateral sofreu uma fratura na mão esquerda e desfalcou o Atlético-MG na reta final do Campeonato Mineiro. Criado na base do Galo, Rubens tem contrato com a equipe até 2027.