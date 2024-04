Atalanta x Liverpool prováveis escalações e onde assistir a Liga Europa

PRIMEIRO JOGO



No primeiro jogo das quartas de final, a Atalanta venceu o Liverpool por 3 a 0, na Inglaterra. Com isso, para conseguir avançar de fase, o Liverpool tem de vencer por três ou mais gols de diferença. Mesmo que perca por dois gols de diferença, a Atalanta ainda estará classificada. Em caso de igualdade no agregado, a disputa irá para a prorrogação. Se persistir o empate, a decisão irá para os pênaltis.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atalanta



Juan Musso; Marten de Roon, Berat Djimsiti, Isak Hien e Davide Zappacosta; Éderson, Mario Pašali?; Matteo Ruggeri e Teun Koopmeiners; Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca.



Técnico: Gian Piero Gasperini