"As expectativas são as melhores", diz Erica Sena sobre estreia no Mundial de Marcha Atlética

A pernambucana Érica Sena, recordista brasileira dos 20 km na marcha atlética e já qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, fará sua estreia na temporada em busca de um bom resultado no Mundial por Equipes de Antalya, na Turquia, neste domingo. A competição serve como uma chance de qualificação olímpica aos atletas brasileiros (seis no feminino e oito no masculino).

A prova feminina contará com a presença da bicampeã mundial peruana Kimberly Garcia, e das duas campeãs da última edição deste evento em Mascate em 2022 - Ma Zhenxia (CHI) e Glenda Morejon (EQU).

"As expectativas são as melhores possíveis. Eu quero tentar fazer uma boa prova no Mundial, um bom resultado nos 20 km. No começo da temporada, quando ia competir em Dundice (Eslováquia), eu tive uma virose e não pude competir. Demorei um pouco para me recuperar, mas depois vim para Portugal e consegui fazer uns treinos bem legais aqui, estou muito motivada para essa competição, espero que saia um bom resultado", disse Érica.