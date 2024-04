76ers avançam aos playoffs, enquanto Heat e Bulls disputarão a última vaga da pós-temporada da NBA

No segundo confronto desta quarta (17) o Chicago Bulls venceu o Atlanta Hawks com tranquilidade, por 131 a 116. Quem decidiu o duelo foi Coby White, cestinha da partida com 42 pontos. Do lado dos Hawks, Dejounte Murray marcou 30 pontos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Com o resultado, os Bulls avançaram para o jogo que definirá o oitavo colocado da Conferência Leste. Agora Chicago enfrenta o Miami Heat, perdedor do duelo contra o 76ers. A partida está marcada para esta sexta (19), às 20h pelo horário de Brasília. Derrotado, o Atlanta Hawks de Trae Young se despediu da atual temporada da NBA.