Teixeira "marca" Neymar de perto e quer usar Copa do Mundo para repatriar ídolo do Santos

O Santos alega que o seu retorno ao futebol brasileiro pode ajudá-lo a chegar em alta para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

"Já disse isso a ele. Para o Neymar se preparar para uma Copa do Mundo, nada melhor do que estar em sua casa, seu ambiente, com o apoio e o amor do torcedor santista. Esse é o meu entendimento, não é que ele não tenha uma estrutura na Arábia, claro que tem. Mas digo em termos psicológicos, afetivos, isso é um grande ganho", disse Teixeira.

"Conhecendo como conheço o Neymar, acho que isso seria uma elevação de sua autoestima para que ele chegue forte a uma Copa do Mundo. Isso é o meu pensamento. Não é um pensamento que afirma que ele virá antes ou depois da Copa do Mundo, isso não é uma decisão minha, do Santos, é uma decisão que cabe a ele e seu estafe decidir", finalizou.

Atualmente, Neymar está em fase final da recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A expectativa, segundo o pai do atacante, é que ele volte a jogar entre agosto e setembro de 2024.

A diretoria do Santos tem se reaproximado do jogador e de seus familiares. Em menos de um ano, ele foi a três jogos do clube na Vila Belmiro. Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitória sobre Corinthians e Palmeias, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão.