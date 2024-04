Santos confirma desfalque de Jair na estreia da Série B; Willian inicia transição no gramado

Nesta quarta-feira, o Santos confirmou que Jair não estará à disposição de Fábio Carille na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro sofreu uma lesão muscular leve na posterior da coxa esquerda.

O jogador de 19 anos já iniciou tratamento no CEPRAF e apresentou evolução, mas, por precaução, não será relacionado para o jogo contra o Paysandu.

Willian Bigode, por sua vez, apresentou evolução satisfatória e iniciou transição no gramado, acompanhado pela fisioterapia do Alvinegro Praiano, ainda sem contato com bola. O jogador de 37 anos se recupera de uma contusão no músculo anterior da coxa esquerda.