Palmeiras virou líder do Brasileiro 2023 pela 1ª vez antes do título depois de vencer o Inter; relembre

Palmeiras e Internacional se enfrentarão nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri (SP), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão carrega uma boa lembrança do último encontro com o time Colorado, que aconteceu em novembro de 2023, pela 34ª rodada da competição nacional, também em Barueri.

Na ocasião, o Palmeiras venceu o Inter por 3 a 0, com gols de Endrick, Rony e Zé Rafael. Com esse resultado, o Verdão, assumiu, pela primeira vez, a liderança do Brasileirão, que era ocupada pelo Botafogo desde a terceira rodada de forma consecutiva. O clube então alcançou 62 pontos. Na mesma rodada, o Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino, por 2 a 2, no dia seguinte e manteve o Alviverde no topo.

Depois disso, o time comandado por Abel Ferreira não saiu mais da liderança da competição e chegou ao final dela com 70 pontos. Nas últimas quatro rodadas, o clube venceu dois jogos (América-MG e Fluminense) e empatou outros dois: contra Fortaleza e Cruzeiro. O duelo contra o time mineiro foi na última rodada, quando o Verdão levantou a taça.