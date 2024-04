Marquinhos diz que paralisação do jogo atrapalhou o Fluminense na derrota contra o Bahia

O Fluminense visitou o Bahia, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair na frente no placar com um gol logo aos três minutos, o Tricolor carioca viu o adversário crescer no jogo e virar o placar.

A partida foi marcada pela forte chuva no início, que deixou o gramado sem condições de jogo. Aos 16 minutos, o árbitro João Vitor Gobi, de São Paulo, paralisou o confronto, que só foi reiniciado uma hora depois com o fim da chuva e o campo drenado.