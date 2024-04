Escobar, Patrick e Maceió: presidente do Santos abre o jogo sobre negociações e põe pés no chão

Na visão de Marcelo Teixeira, o ciclo de Felipe Jonatan chegou ao fim no Peixe. O mandatário até gostaria de manter o defensor de 26 anos, mas pesou a pressão por parte da torcida, especialmente após a derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista.

"Com referência ao Escobar, foi a troca que realizamos junto ao Felipe Jonatan, que esteve cinco anos no Santos, foi um jogador importante. O Santos permanece com 50% dos direitos dele, acho isso importante porque o Santos não descapitalizará o seu patrimônio. Entendemos que o Felipe Jonatan é um jogador relativamente jovem, mas a continuidade dele, eu, particularmente, tinha minha vontade pessoal da permanência dele", disse.

"Parte da torcida já pedia a saída do jogador. Nós mantivemos e ele foi útil na campanha do Paulista, mas precisamos entender que há prazo de ciclo. O ciclo do Felipe Jonatan no Santos esgotou, já tinha esgotado. Poderia ser útil, mas poderia não ser benéfica. Entendemos que tanto o Escobar como o Jonatan poderão respirar novos ares. Ele está vindo dentro do teto salarial que o Santos negociou com os outros jogadores, tanto o Escobar como o Patrick estão vindo dentro desse limite dos tetos salariais", completou.

Caso Patrick



Já o meio-campista do Atlético-MG chega por um empréstimo até o final do ano, com um valor fixado de 1 milhão de dólares. O valor será parcelado em 12 vezes (cerca de R$ 450 mil por mês), com pagamento a partir de 2025.

"São valores compatíveis a um jogador desse nível que, dentro do entendimento da comissão técnica, será muito importante para compor o elenco em 2024. É um bom jogador pensando em 2025 pela sua experiência, sua carreira, e o que pode acrescentar ao grupo visando os objetivos que temos", comentou Teixeira sobre Patrick.