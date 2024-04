Entenda o que falta para o Santos anunciar os reforços prometidos para a Série B

Marcelo Teixeira deixou claro que o Santos iria contratar novos nomes para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas três dias para a estreia, contudo, o clube ainda não anunciou nenhum jogador após o vice do Paulistão.

O Estadual acabou no dia 7 de julho, com a derrota de 2 a 0 para o Palmeiras. Logo após o revés no Allianz, o presidente do Peixe já indicou a chegada de alguns atletas.

"Queremos qualificar mais o grupo. Percebemos que em algumas posições seguimos carentes. O Brasileiro é um campeonato diferente, que nunca jogamos. Percebemos o nível dos clubes, é forte. Temos que ter um cuidado especial para que a gente mantenha o foco", disse.