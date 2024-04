Em noite infeliz de Cássio, Corinthians perde do Juventude e segue sem vencer no Brasileiro

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo em Caxias do Sul ficou marcado pela jornada pouco inspirada do goleiro Cássio, contestado nos dois gols dos mandantes. Sem vencer nesses primeiros compromissos, o Timão ainda busca sua primeira vitória na liga nacional.

Com esse resultado, o Corinthians ficou na 16ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado. Já o Juventude subiu para a 3ª posição, com quatro unidades.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Red Bull Bragantino, no sábado, fora de casa, às 18h30 (de Brasília). Já o Juventude visita o Botafogo, no dia seguinte, em mesmo horário. Ambos os compromissos são válidos pela terceira rodada do Brasileirão.