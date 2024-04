Cuiabá é superado pelo Vila Nova e sai atrás na semifinal da Copa Verde

Anderson Conceição amplia! ?? pic.twitter.com/DXjEn17Qrz

? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) April 18, 2024





Antes, o Cuiabá visita, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Vila Nova, no domingo, recebe no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Guarani, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O Vila Nova inaugurou o marcador aos 29 minutos da primeira etapa, com gol de Alesson. A equipe ampliou o marcador aos 18 minutos da etapa complementar. O segundo gol saiu após cabeçada de Anderson Conceição, em cobrança de falta.