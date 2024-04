Com Natália Zilio e Camila Brait, CBV divulga lista de inscritas para Liga das Nações 2024

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a lista das 30 jogadoras inscritas na Liga das Nações 2024, última competição internacional antes do Jogos Olímpicos de Paris. A grande novidade é a presença de Camila Brait e Natália Zilio, atletas que haviam anunciado aposentadoria da Seleção Brasileira.

Natália, há dois anos, tomou a decisão de encerrar seu ciclo como jogadora do Brasil, por motivos pessoais. A ponteira foi campeã olímpica nos Jogos de Londres, em 2012. Já Camila Brait decidiu que deixaria a Seleção após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

O Brasil irá estrear no dia 14 de maio, contra o Canadá, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Durante as próximas semanas, será feito o anúncio das jogadoras convocadas pelo comandante Zé Roberto Guimarães.