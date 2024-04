Com destino de Xavi definido, Barcelona já teria substituto definido

? FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2024

De acordo com o Sport, da Espanha, o mexicano Rafa Márquez, ex-zagueiro e atual treinador do Barcelona B, deve ser o escolhido da diretoria para substituir Xavi no comando técnico da equipe catalã, caso ele não mude de ideia sobre sua saída.

A escolha por Márquez se daria principalmente pela diretoria ver com bons olhos a nomeação de um treinador que já está inserido no clube, além dos dirigentes estarem satisfeitos com seu trabalho no time B na atual temporada. Por sua experiência técnica, eles entendem que o mexicano saberia lidar muito bem com o núcleo jovem da equipe, que conta com estrelas em ascensão, tais como Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi e Fermín.

Apesar da eliminação na Champions, o Barça terá pela frente o duelo contra o Real Madrid no próximo domingo (21), podendo encurtar a distância para os merengues, que lideram a La Liga, para 5 pontos.