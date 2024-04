Carpini fala sobre possível demissão: 'Do outro lado tem pai de família'

Thiago Carpini falou sobre a possibilidade de ser demitido do São Paulo hoje (17). Antes do confronto com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador parou para falar com a imprensa e não escondeu sua insatisfação com algumas notícias que têm sido veiculadas nos últimos dias envolvendo seu nome.

"Toda profissão tem seu bônus e tem o seu ônus, a sua também deve ser dessa maneira. Vejo que o que tem acontecido são coisas exageradas. Pela primeira vez respondo uma pergunta quando a pessoa pergunta como está o ser humano. E as pessoas muitas vezes esquecem que do outro lado tem um ser humano, um pai de família, um cara que trabalha e faz o seu melhor", disse Thiago Carpini à TV Globo.

Após a derrota na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, para o Fortaleza, em pleno Morumbis, a saída de Thiago Carpini ganhou ainda mais força. O treinador havia ganhado um respiro após bater o Cobresal, no apagar das luzes, pela Libertadores, mas voltou a lidar com a forte pressão externa com o revés na partida inicial do Brasileirão.