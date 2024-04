Brasil buscará vaga olímpica na maratona de marcha atlética mista

"Será uma grande honra representar mais uma vez o nosso país ao lado desta grande fera da marcha atlética, que é o Caio Bonfim. A expectativa é conquistar uma vaga para o Brasil no revezamento misto e melhorar nossa marca nesta prova, tentando alcançar a melhor colocação possível entre as melhores duplas do mundo", disse Viviane.

Wagner Carmo/CBAt

Todas as provas ocorrerão em um circuito circular de 2 km próximo ao Antalya Expo Center. O percurso é amplo e plano, com pontos de virada convenientes em ambas as extremidades. A linha de partida e chegada está localizada em frente ao Parque Botânico da Expo 2016 da cidade de Antalya.

O evento contará com cinco competições: 10 km masculino e feminino para a categoria Sub-20, 20 km para adultos masculino e feminino, e uma maratona de marcha atlética em revezamento misto.

Na prova de 20 km, cada equipe pode ter até cinco atletas, com os três primeiros colocados de cada equipe pontuando. Nas provas de 10 km para a categoria Sub-20, as equipes podem ter até três atletas, com os dois primeiros colocados pontuando. Os pontos de cada prova serão somados separadamente, e a equipe com o menor total de pontos será a ganhadora. Caso uma equipe não pontue integralmente, seus atletas serão considerados como competidores individuais em seus resultados.

A competição oferecerá prêmios em dinheiro, variando de US$ 15 mil para o primeiro lugar a US$ 3 mil para o sexto lugar. Além disso, em caso de quebra de recorde mundial nos 20 km masculino ou feminino, o prêmio será de US$ 50 mil.