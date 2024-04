Autor do gol são-paulino, Ferreirinha fala em falta de sorte: "Quando o momento não é bom..."

Ferreirinha foi o autor do gol do São Paulo na derrota para o Flamengo, nesta quarta-feira, por 2 a 1, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante falou em "falta de sorte" para justificar o atual momento da equipe, que pode ver seu treinador, Thiago Carpini, ser demitido.

"Quando o momento não é bom... os caras dão um chute no primeiro tempo e fazem o gol, a gente chuta, chuta e não faz. Só a gente pode tirar o time desse momento, com as vitórias. Consegui jogar o segundo tempo inteiro, fizemos o gol, mas não conseguimos o empate. Agradecer à torcida que nos apoiou o tempo inteiro. Agora é trabalhar. Só trabalhando para sair dessa situação", disse Ferreirinha à TV Globo.

Ferreirinha foi uma das apostas de Thiago Carpini para o segundo tempo. Assim como Erick, o atacante entrou no intervalo para dar mais ofensividade ao time, que precisava buscar o empate, sem sucesso.