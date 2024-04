Após Kleiton Lima solicitar afastamento, Santos anuncia Gláucio Carvalho como treinador do time feminino

O Santos FC acertou a contratação do treinador Gláucio Carvalho para comandar as #SereiasDaVila! O técnico retorna para sua segunda passagem pelo Santos FC e já viajará com o grupo para o próximo desafio, contra o Avaí/Kindermann, no sábado. pic.twitter.com/CsZrIGTT1a

Gláucio chega para ocupar o lugar de Kleiton Lima, que solicitou afastamento do cargo na segunda-feira. Kleiton teve o seu retorno ao Santos afetado por grande repercussão negativa, uma vez que o técnico foi acusado por 19 atletas de assédio moral e sexual, em setembro do ano passado. Sua segunda passagem se encerrou com apenas um jogo disputado.

O Alvinegro Praiano, na última sexta-feira, foi derrotado pelo Corinthians, pelo placar de 3 a 1, na Vila Belmiro.

Gláucio Carvalho já irá viajar com o grupo para Caçador, em Santa Catarina, onde será o próximo compromisso do Santos pelo Campeonato Brasileiro feminino. As Sereias da Vila enfrentam o Avaí/Kindermann, às 15h (de Brasília), deste sábado, pela sexta rodada da competição nacional.