Acertado com o Fortaleza, Felipe Jonatan se despede do Santos nas redes sociais

Nesta quarta-feira, o lateral esquerdo Felipe Jonatan fez uma publicação de despedida do Santos nas redes sociais. O jogador está acertado com o Fortaleza para a sequência desta temporada.

Felipe Jonatan defendeu o Peixe de 2019 a 2024. Ele fez seis gols em 210 partidas, virando o quarto lateral esquerdo com mais jogos na história do clube. O atleta se disse orgulhoso do feito e agradeceu ao Santos.

"Chegou o dia de me despedir deste grande clube do cenário mundial. Não é para qualquer um vestir a camisa onde já atuaram grandes jogadores como, Neymar, Léo, Pepe, Coutinho e o maior de todos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Foram 210 partidas oficiais, sendo o 4° lateral esquerdo que mais atuou com a camisa mais pesada do futebol", escreveu o ala.