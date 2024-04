Sem Medel, Vasco divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino

O Vasco divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o RB Bragantino nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O técnico Ramón Díaz não conta com o volante chileno Medel, que foi liberado pelo clube para visitar sua mãe, no Chile, que passa por problemas de saúde. O jogador deve retornar ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e não chegará a tempo no jogo.