Sem Fernando, Internacional chega a São Paulo para duelo contra o Palmeiras; veja relacionados

Nesta terça-feira, a delegação do Internacional desembarcou em São Paulo, um dia antes do confronto contra o Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Barueri, o jogo começará às 20h (de Brasília), desta quarta-feira. Na estreia do Brasileirão, a equipe gaúcha venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio.

Fernando, meio-campista do Colorado, autor de um dos gols, não viajou com a equipe para São Paulo. O atleta, nos últimos dois treinamentos, permaneceu na academia para trabalho interno, visando recuperação física mais eficiente e rápida.