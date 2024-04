Presidente do Santos se encontra com ministra em Brasília para regularização da área do CT Rei Pelé

Nesta terça-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se encontrou com a ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a diretora do Departamento de Destinação de Imóveis, Cassandra Maroni Nunes, entre outros diretores do Ministério, em Brasília. O tema da reunião foi a regularização da área do CT Rei Pelé.

O Peixe anunciou que exerceu o direito de compra do terreno, localizado no Bairro do Jabaquara, em Santos, em janeiro. A opção de aquisição foi feita eletronicamente, no site da Secretaria de Patrimônio da União - SPU/SP.

A área do CT Rei Pelé foi concedida ao Alvinegro Praiano em 6 de novembro de 1996, em um acordo com a certidão nº 21/96 da SPU. O clube, aliás, já correu risco de perder o seu CT em mais de uma oportunidade.