Morre Bernd Hölzenbein, campeão do mundo com a Alemanha em 1974

Ein Eintrachtler durch und durch. Eine Legende, wie sie im Buche steht. Einer der Größten, die wir hatten.

Bernd Hölzenbein, Ehrenspielführer der Eintracht, verstarb am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie ? pic.twitter.com/BJRCZDGDGP

? Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 16, 2024

Meio-campista ofensivo da seleção da Alemanha Ocidental a partir de outubro de 1973, ele disputou seis dos sete jogos da seleção alemã na Copa do Mundo de 1974.

Na final daquele Mundial, no Estádio Olímpico de Munique, aos 25 minutos sofreu o pênalti (convertido por Paul Breitner) que permitiu à Alemanha empatar contra a Holanda de Johan Cruyff. A Alemanha acabou vencendo por 2 a 1 com um gol de Gerd Müller no fim do primeiro tempo (43?) e conquistou o bicampeonato (após o título de 1954, na Copa do Mundo da Suíça).

No 40º e último jogo pela seleção, em Córdoba (Argentina), pela 2ª fase de grupos da Copa do Mundo de 1978, Hölzenbein marcou seu quinto gol pela seleção alemã, que não bastou para evitar a derrota diante da Áustria e a eliminação do torneio.