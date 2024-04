Melo e Demoliner estreiam no ATP 250 de Munique, na Alemanha

Motivado pela final em Mônaco, o mineiro Marcelo Melo estreia, nesta quarta-feira, no ATP 250 de Munique, em parceria com o gaúcho Marcelo Demoliner. A dupla brasileira enfrenta, por volta das 7h30 (de Brasília), o francês Theo Arribage e o romeno Victor Cornea.

Melo chegou à Alemanha após disputar o Masters 1000 de Monte Carlo, torneio em que foi vice-campeão ao lado do alemão Alexander Zverev, no último domingo.

Com o resultado, o mineiro subiu 15 posições no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), passando para o 34º lugar do mundo e voltando a ser número 1 do Brasil.