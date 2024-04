Jogo entre Al-Hilal, de Jorge Jesus, e Al Ain é adiado por conta de más condições climáticas

Na manhã desta terça-feira, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) comunicou que a partida entre Al-Hilal, do técnico português Jorge Jesus, e Al Ain foi adiada para quarta, às 13h (de Brasília). O confronto válido pela ida da semifinal da Liga dos Campeões da Ásia seria disputado nesta terça, no Estádio Hazza bin Zayed, mas foi suspenso por conta de fortes chuvas e más condições climáticas nos Emirados Árabes Unidos.

??????????#ACL semi-final first leg match between ?? Al Ain and ?? Al Hilal has now been rescheduled for tomorrow at the same venue and the same time!https://t.co/uKbjOzExxl