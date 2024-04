Guardiola projeta duelo entre Manchester City e Real Madrid: "Temos que estar preparados"

PEP ? We have to be prepared. But we won't know until the 10th minute the qualities of those playing. Some things we need to do better that we weren't good at in the first game. We have to give them credit, Real Madrid are not just any opponent. We have to impose our way of... pic.twitter.com/SzRPkiTxRh

Essa é a terceira vez seguida que o Manchester City e o Real Madrid se enfrentam no mata-mata da Champions League. A equipe inglesa venceu o duelo no ano passado e o clube merengue ganhou em 2022. Guardiola falou sobre as diferenças em relação aos jogos anteriores.

"Se ontem jogássemos contra o Madrid, seria diferente de amanhã. Não há dois jogos iguais, eles aprenderam, nós aprendemos... vamos tentar fazer o que temos que fazer. É o que é, é difícil. Esse é o sonho e o que queremos alcançar".

O meia português Bernardo Silva também esteve na coletiva de imprensa e elogiou o seu companheiro Kevin De Bruyne, que ficou de fora da partida de ida e jogará nesta quarta-feira.