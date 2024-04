Fortaleza receberá comissão técnica da Seleção em partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

"Receber profissionais qualificados é sempre especial para o Fortaleza. Estabelecer uma boa relação entre a CBF e os clubes é fundamental para construir um futebol brasileiro melhor. A troca de experiências e de conhecimentos entre as partes é algo que só tem a acrescentar. E queremos fazer parte dessa rede de apoio. Em um momento de reestruturação da Seleção, buscamos colaborar e estamos sempre abertos para contribuir com a CBF e com o futebol brasileiro. Queremos sempre o bem da nossa Seleção", explica Paz.

No último mês de março, o Fortaleza também recebeu a visita do executivo Rodrigo Caetano no Centro de Excelência Alcides Santos, antigo estádio do clube e que hoje concentra todo o departamento de futebol profissional do Tricolor. Na ocasião, o integrante da Seleção elogiou a estrutura do clube, além do trabalho realizado por Marcelo Paz.