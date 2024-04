Flamengo x São Paulo: confira onde assistir à partida pelo Brasileirão

Atualização 01.2024 online! 100%!

01/38. pic.twitter.com/snyhUdwwgN

? Brasileirão (@Brasileirao) April 15, 2024

Já o Flamengo ganhou do Atlético-GO pelo placar de 2 a 1, no Serra Dourada, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem. O duelo marca o reencontro entre as equipes no Maracanã após o título inédito do Tricolor na Copa do Brasil.

O árbitro do confronto será Anderson Daronco (Fifa-RS), contando com a ajuda de Rafael da Silva Penna (Fifa-RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS). O VAR ficará a cargo de Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).