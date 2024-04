Com treino técnico e tático, Athletico-PR finaliza preparação para encarar o Grêmio pelo Brasileirão

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 16, 2024

O Furacão visita o Grêmio nesta quarta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília). O compromisso, válido pela segunda rodada do Brasileirão, será realizado na Arena do Grêmio.

A equipe paranaense teve a estreia dos sonhos nesta edição do torneio nacional. Na primeira rodada, goleou o Cuiabá por 4 a 0, somou três pontos e, por conta do saldo de gols, figura no topo da tabela. Agora, a meta é manter o bom desempenho e seguir vencendo no campeonato.

Depois de encarar o Grêmio no Rio Grande do Sul na quarta-feira, o elenco do Athletico-PR se reapresentará na manhã de sexta-feira (19), no CAT Caju.