Com a queda diante do PSG na Champions, Barcelona amarga 3ª eliminação na temporada 2023/24

O Barcelona, atualmente comandado por Xavi, vem somando eliminações em diferentes competições durante a temporada 2023/24. Com a queda na Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, o clube espanhol emendou a terceira.

A primeira delas ocorreu no dia 14 de janeiro deste ano, quando a equipe foi vice-campeã da Supercopa da Espanha. Apesar de ter passado pelo Osasuna na semi, o Real Madrid aplicou uma goleada por 4 a 1 diante do rival e ficou com a taça.