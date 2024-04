Belmonte fala sobre Carpini em chegada do São Paulo ao Rio de Janeiro: "Continua nosso técnico"

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre a situação de Thiago Carpini na chegada do Tricolor ao Rio de Janeiro, nesta terça-feira, véspera do jogo contra o Flamengo. O técnico está cada vez mais pressionado no cargo.

Em rápida conversa com a reportagem da Gazeta Esportiva, o dirigente disse que Carpini "continua como técnico do São Paulo". Ele ainda afirmou que o clima entre os jogadores é bom e que o time está confiante pela vitória.

"Carpini continua nosso técnico, está com a gente. Vamos firme em busca da vitória", disse Belmonte à TV Gazeta, em frente ao hotel em que a delegação está hospedada no Rio de Janeiro.