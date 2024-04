Barcelona será obrigado a vestir Nike pelo menos até 2028

O Barcelona queria rescindir o contrato com a Nike por discordância de valores no contrato com a empresa norte-americana. Entretanto, o Tribunal Comercial de Barcelona concedeu uma decisão a favor da marca de material esportivo, que também entrou com um recurso para o impedir o rompimento do acordo com os espanhóis.

Com isso, o presidente do clube, Joan Laporta, tentará melhorar os valores no contrato feito com a Nike. O Barcelona alega que, no acordo com a empresa, há cláusulas abusivas e que os valores são abaixo do que o clube desejava receber. Pela quantidade de torcedores ao redor do mundo, o Barça queria receber um tratamento diferente, o que não aconteceu por parte da Nike, segundo o site "Sport".

Há três semanas, Laporta declarou que iria buscar a rescisão contratual com a Nike, que está com o Barcelona desde 1998. Com as denúncias por parte do clube, a marca de material esportivo buscou melhorar o contrato, mas o presidente do time espanhol recusou a investida.