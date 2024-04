Bahia anuncia novo uniforme principal para a temporada de 2024; veja detalhes

O Bahia anunciou nesta terça-feira seu novo uniforme principal para a temporada de 2024. A camisa homenageia o estado baiano e as conquistas do Campeonato Brasileiro em 1959 e 1988.

O uniforme venceu o concurso Manto do Esquadrão 6.0, realizado pelo Bahia. O manto segue na tradicional cor branca e conta com duas faixas centrais que levam as cores azul e vermelha. As cores também aparecem nas mangas.

A campanha do uniforme, que conta com calções azuis e meias vermelhas, busca destacar o orgulho do povo baiano através das três cores do Bahia.