Augusto Melo desconversa sobre atrito com Rubão e diz: "Estamos preocupados com o Corinthians"

O Corinthians chegou a Caxias do Sul na noite desta terça-feira. O Timão enfrenta o Juventude, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. A bola rola às 20 horas (de Brasília) desta quarta-feira. Na chegada da delegação ao hotel, Augusto Melo, presidente do Corinthians, desconversou sobre atritos com Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol do clube.

"Estamos preocupados com o Corinthians. Isso tudo é conversa, são pessoas tentando conturbar a situação. O ambiente está bom, está tudo tranquilo", disse em entrevista à ESPN.

A Gazeta Esportiva, no entanto, apurou, nos últimos dias, que houve um desgaste na imagem de Rubão, principal responsável pela contratações e renovações no Corinthians no início do ano. Em fevereiro, porém, o Corinthians contratou Fabinho Soldado, executivo de futebol, que tomou a frente do departamento do clube. Isso fez com que Rubão se distanciasse de Augusto Melo.